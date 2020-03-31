В минздраве Узбекистана начал работу эксперт из Южной Кореи

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения пригласило в Узбекистан эксперта из Южной Кореи для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Узбекистана.

Профессор Цой Чже Ук, который занимает у себя на родине должность председателя Научно-исследовательского комитета Корейской медицинской ассоциации, ведущего советника штаба по борьбе с коронавирусом данной ассоциации, уже начал деятельность в Узбекистане в тесном сотрудничестве с министерством здравоохранения.

Особое внимание эксперт планирует уделить лечению пациентов с коронавирусной инфекцией и дальнейшему расширению эффективного использования современных медицинских технологий для ускорения их выздоровления.

Накануне семь узбекистанцев, у которых была диагностирована эта опасная болезнь, выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

В качестве дополнительной меры по борьбе с инфекций было принято решение с 30 марта по 20 апреля запретить передвижение личного транспорта по всей территории республики без специального стикера.

С этого же дня полностью прекратили свою деятельность аэропорты страны.

Узбекистанцев просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

За последнее время в стране было выявлено более 12,000 нарушений режима, виновные привлечены к ответственности.

Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 марта в лаборатории Научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки, которая вернулась из Франции. Позже министерство здравоохранения сообщило, что коронавирус был диагностирован у ее сына, дочери, а также мужа и внука.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 786 228 человек, 37 820 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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