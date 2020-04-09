Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане продолжает расти

БАКУ/Trend/ - Общее количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 555 человек, сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

От коронавирусной инфекции в стране полностью вылечились всего 30 человек, трое скончались.

В Ташкенте, Нукусе и областных центрах с 1 апреля введен режим самоизоляции. Гражданам старше 65 категорически запрещено покидать дома. Выходить на улицу можно только для посещения аптек и магазинов рядом с местом жительства.

Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 марта в лаборатории Научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки, которая вернулась из Франции. Позже министерство здравоохранения сообщило, что коронавирус был диагностирован у ее сына, дочери, а также мужа и внука.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 1,48 миллиона человек, более 88 тысяч из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 200 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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