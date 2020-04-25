В Узбекистане 25 апреля откроются рынки и химчистки

Специальная республиканская комиссия по противодействию распространению коронавирусу с 25 апреля разрешила в Узбекистане деятельность строительных рынков, химчисток и некоторых других объектов. Сообщение об этом в пятницу размещено на сайте спецкомиссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Разрешена деятельность строительных рынков, общая площадь которых не менее 500 кв. м, откроются сети магазинов по продаже товаров крупных производителей, предприятий, выращивающих и реализующих семена и саженцы. Заработают автосервисы, откроются филиалы банков, нотариальный конторы и страховые компании, продолжится строительство. Обязательным условием возобновления деятельности предприятий является исполнение карантинных требований.

15 марта в Узбекистане был выявлен первый в республике случай заражения. В этот же день власти объявили карантин во всех детсадах и учебных заведениях, отменили все массовые мероприятия и приостановили транспортное сообщение со всеми странами. С 6 апреля в республике объявлен режим обязательной самоизоляции.

В республике зарегистрировано 1 778 случаев заражения коронавирусом, 8 смертей.