Южная Корея направила партию гуманитарной помощи в Узбекистан

Узбекистан 27 апреля 2020 17:07 (UTC+04:00)
Южная Корея направила партию гуманитарной помощи в Узбекистан

БАКУ/Trend/ - Посольством Узбекистана в Сеуле привлечена партия гуманитарной помощи из Южной Кореи, сообщает Trend cо ссылкой на Узбекские СМИ.

Гуманитарный груз общим весом около 34 тонн сформирован при поддержке таких южнокорейских компаний, как «Evergreen Motors», «Hanshin E&C», «Shindong Resources», «BOMI E&C», «GM Korea», Ассоциация поставщиков автомобильных комплектующих для GM, «UNICO Logistics», «Chung Hospital», «Myung Sung Placon», «Suwan TPL», «Union Korea Pharm», «Century», «Infinity Co., Ltd.», «LH», «Hyundai Engineering» и Университета Шинхан, исходя из нужд министерства здравоохранения Узбекистана, говорится в сообщении.

Кроме того, на средства в размере 250 000 долларов, выделенные министерством иностранных дел Южной Кореи, приобретены 20 000 комплектов тест-систем ПЦР диагностики компании «PCL Inc.».

Сегодня часть вышеуказанного гуманитарного груза, включающего высокотехнологичное медицинское оборудование, медицинские койки с автоматическим механизмом и тест-системы ПЦР диагностики общим весом 6,2 тонны на сумму около 900 000 долларов направлена в Ташкент чартерным рейсом АО «Uzbekistan Airways», говорится в сообщении.

Оставшаяся часть гуманитарного груза общим весом свыше 27,6 тонны будет доставлена в страну по мере организации очередного грузового чартерного рейса.

Гуманитарный груз в Ташкент прибыл вечером 26 апреля, 2020 года.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @seyfaddini

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Всеобщий любимец Эйюб Ягубов отмечает юбилей – друзья поздравляют! (ВИДЕО, ФОТО)
Всеобщий любимец Эйюб Ягубов отмечает юбилей – друзья поздравляют! (ВИДЕО, ФОТО)
Освежающая музыка из Москвы в Баку. Карантин творчеству – не помеха (ВИДЕО)
Освежающая музыка из Москвы в Баку. Карантин творчеству – не помеха (ВИДЕО)
Дети азербайджанских знаменитостей на карантине. Родители в шоке! (ВИДЕО)
Дети азербайджанских знаменитостей на карантине. Родители в шоке! (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане разрабатываются правила по проведению индивидуального обучения Общество 17:59
В области Казахстана запущена солнечная электростанция Энергетика 17:58
В Грузии начался первый этап снятия ограничений Бизнес 17:55
Совокупный размер активов азербайджанских страховщиков превышает 1 млрд манатов Экономика 17:54
Apple отложит на месяц планируемое увеличение производства новых iPhone ИКТ 17:53
Джейхун Байрамов: Вузы готовят предложения по оцениванию знаний студентов Общество 17:52
Туркменские фермеры производят продукты питания из собственного урожая Бизнес 17:47
Бакинская русдрама запускает бесплатные онлайн-показы спектаклей Культура 17:47
Джейхун Байрамов: Сектор образования будет не первым, вышедшим из режима карантина Общество 17:47
Азербайджанские аналитики: Цена на золото может сломать семилетний максимум Финансы 17:45
Джейхун Байрамов: Государство проводит подготовку к оплате обучения студентов уязвимой группы Общество 17:36
Завод Göyçay-Süd огласил сумму экспортной продукции с начала текущего года Бизнес 17:28
Общий объем небанковских депозитов в Грузии вырос Финансы 17:28
Джейхун Байрамов: Телеуроками в Азербайджане воспользовались 1,6 млн. учеников Общество 17:26
Самый активный азербайджанский музыкант в соцсетях во время карантина (ВИДЕО) Культура 17:26
Граждане Азербайджана возвращаются на родину из Дубая (ФОТО) Общество 17:24
В Азербайджане обнародованы номинанты на соискание государственных премий 2020 года Социум 17:21
Уранодобывающая компания Казахстана привлечет услуги по модернизации оборудования Тендеры 17:18
"Незабываемые" теперь в виртуальном мире (ВИДЕО) Культура 17:12
Южная Корея направила партию гуманитарной помощи в Узбекистан Узбекистан 17:07
Мушвиг Мамедов: Мы предлагаем персональные решения, позволяющие обеспечивать полную кибербезопасность ИКТ 17:04
Узбекистан расширяет сотрудничество с ЮНИДО Бизнес 17:04
Проходит брифинг с участием министра образования Джейхуна Байрамова в Оперативном штабе при Кабинете министров (Прямая трансляция) Общество 17:01
В Азербайджане обнародовано расписание школьных телеуроков на завтра Общество 17:00
ГЭЦ Азербайджана разместил новые тестовые экзамены на портале otk.az Общество 16:57
Названы проекты, реализованные волонтерами ASAN в рамках борьбы с коронавирусом Общество 16:53
Крупный молочный комбинат Азербайджана огласил сумму реализованной продукции за три месяца 2020 года Бизнес 16:48
МВФ делает прогноз по экономическим показателям Грузии Бизнес 16:43
Узбекистан и Турция планируют нарастить объемы взаимной торговли Бизнес 16:31
Uz-Kor Gas Chemical объявило тендер на приобретение запасных частей для клапанов Тендеры 16:24
Правительство Грузии сокращает расходы Финансы 16:21
В Азербайджане выявлено 33 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 23, скончался один человек - Оперативный штаб Общество 16:16
Крупный перерабатывающий завод Азербайджана огласил сумму реализованной продукции с начала 2020 года Бизнес 16:16
Филармония перечислила денежные средства с месячной зарплаты в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Социум 16:15
Состоялись обсуждения между делегациями таможенных служб Азербайджана и Ирана Экономика 16:12
Дмитрий Песков заявил об отсутствии поводов для возвращения цен на нефть к очень высокому уровню Россия 16:12
В Туркменистане выявлены стойкие сорта маша, подходящие для разведения и экспорта Бизнес 16:11
Противотанковые подразделения ВС Азербайджана проводят тренировки с боевыми стрельбами (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:06
Между Президентом Литвы Гитанасом Науседой и Президентом Ильхамом Алиевым состоялся разговор в формате видеосвязи (ФОТО) Политика 16:05
Афет Гасанова: Принятые в Азербайджане меры помогут стремительному восстановлению экономики после пандемии Политика 16:03
Захра Бадалбейли и Эльвин Ганиев против Шерри и Лёвланда. Просто потрясающе! (ВИДЕО) Культура 15:58
Александр Новак сообщил о росте спроса на нефтепродукты в Европе Европа 15:51
Азербайджанская инвестиционная компания об итогах первого квартала 2020 года Финансы 15:49
В Казахстане принято решение о смягчении карантинного режима Казахстан 15:47
Узбекистан запускает производство самоходной сельхозтехники Транспорт 15:41
AGBank направил всю операционную прибыль на резервы Финансы 15:41
Азербайджан становится важнейшим узлом международных транспортных коммуникаций - российский эксперт Политика 15:35
В Азербайджане реализация проекта «Виртуальная школа» продолжится и после возобновления учебы – минобразования Общество 15:31
Эльхан Алескеров: ОДКБ следует остудить воинственный пыл Еревана Политика 15:29
Нацбанк Казахстана утвердил базовую ставку Финансы 15:26
Больше половины обязательств AGBank приходится на депозиты Финансы 15:23
Крупный азербайджанский банк увеличил активы Финансы 15:22
Минобразования Азербайджана: Своевременно подтвердившие свои заявки учителя смогут сменить место работы Общество 15:18
Вагит Алекперов: Рынок нефти будет восстанавливаться в течение 2020 года и первой половины 2021 года (ВИДЕО) Энергетика 15:14
Британский суд перенес слушания об экстрадиции Ассанжа в США Европа 15:12
В Узбекистане значительно выросла прибыль крупнейшего производителя цемента Финансы 15:11
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Хопа Турция 15:02
В Грузии зафиксирован высокий показатель импорта нефтепродуктов Энергетика 14:58
Виртуальное путешествие по залам Музея современного искусства в Баку (ВИДЕО) Культура 14:58
В Азербайджане уточняется ситуация с приемом документов для паломничества Хадж Общество 14:58
Центробанк Азербайджана привлек банковские средства Финансы 14:56
Узбекистан продолжает диверсифицировать текстильную промышленность Бизнес 14:50
Объем перевалки грузов через турецкий порт Дикили превысил 100 тыс. тонн Турция 14:34
Завтра в Баку ожидается сильный ветер Общество 14:29
Внедрение альтернативных источников энергии выгодно для экономики Азербайджана Энергетика 14:28
Через Бакинский порт прошел грузовой поезд из Китая Транспорт 14:24
Таможенники Азербайджана продолжают оказание продпомощи малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) Общество 14:22
МВФ прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2021 году Финансы 14:20
Будет ли очередная смена власти в Ереване? Политика 14:16
Президент Ильхам Алиев наградил Ильхама Гулиева орденом "За службу Отечеству" Политика 14:15
Азербайджанские ученые выявили связь между употреблением риса и распространением коронавируса Общество 14:13
У Азербайджана имеются большие возможности и перспективы - зарубежные эксперты Политика 14:09
Президент Туркменистана принял участие в торжестве в честь Национального праздника туркменского скакуна Туркменистан 14:08
Единовременную выплату получили уже 400 тыс. человек - минтруда Азербайджана (ФОТО) Общество 14:06
В Азербайджане меры соцподдержки в связи с пандемией охватывают 48% населения Общество 13:54
Улицы Баку в ярких красках под музыку Эмина Сабитоглу (ВИДЕО) Культура 13:51
В Туркменистане модернизируют газокомпрессорную станцию Энергетика 13:49
В Азербайджане стартовал международный конкурс ПРООН Культура 13:44
UNFPA Turkmenistan объявляет тендер на услуги веб-дизайна Тендеры 13:35
В январе-марте из Хорватии через порты Турции было перевезено свыше 200 тыс. тонн грузов Турция 13:34
Назван новый состав делегации Азербайджана в ПАСЕ Политика 13:32
Обнародованы объемы перевалки грузов через порт Анталии Турция 13:29
ВМС Азербайджана приступили к тактическим учениям (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:27
Иран выставит на биржевые торги углеводородную продукцию Экономика 13:25
В ряд банков Азербайджана назначены временные администраторы Экономика 13:24
В январе-марте через порты Турции перевезено свыше 1 млн тон грузов из Саудовской Аравии Турция 13:21
В Туркменистане назван самый красивый ахалтекинский скакун 2020 года Туркменистан 13:20
МВФ прогнозирует увеличение экспорта газа из Азербайджана в 2020 и 2021 годах Энергетика 13:12
В Азербайджане IT решения приводятся в соответствие с мировыми стандартами - эксперт ИКТ 13:12
Аграрные кредиты под 12% от Yelo Bank Общество 13:10
В Баку завтра утром туман и до 17 градусов тепла Общество 13:08
В марте в Грузии увеличилось кредитование Бизнес 13:04
Совокупные доходы ведущих страховщиков Азербайджана составили около полмиллиарда манатов Экономика 13:03
В Азербайджане названа дата, до которой соцвыплаты в банкоматах можно будет снимать без комиссии Общество 13:03
В январе-марте Израиль незначительно сократил импорт готовой одежды из Турции Турция 13:02
Отпуск сотрудников Академии наук Азербайджана продлен Общество 13:01
МВФ ожидает роста ВВП Азербайджана Финансы 12:59
Курс доллара в Узбекистане снизился впервые с начала марта Экономика 12:56
Обвинения в связи с т.н. «геноцидом армян» направлены на достижение политических целей путем фальсификации истории – Тюркский совет Турция 12:54
В I квартале 2020 г. Кыргызстан значительно увеличил импорт ювелирных изделий из Турции Турция 12:50
Все новости