Южная Корея направила партию гуманитарной помощи в Узбекистан

БАКУ/Trend/ - Посольством Узбекистана в Сеуле привлечена партия гуманитарной помощи из Южной Кореи, сообщает Trend cо ссылкой на Узбекские СМИ.

Гуманитарный груз общим весом около 34 тонн сформирован при поддержке таких южнокорейских компаний, как «Evergreen Motors», «Hanshin E&C», «Shindong Resources», «BOMI E&C», «GM Korea», Ассоциация поставщиков автомобильных комплектующих для GM, «UNICO Logistics», «Chung Hospital», «Myung Sung Placon», «Suwan TPL», «Union Korea Pharm», «Century», «Infinity Co., Ltd.», «LH», «Hyundai Engineering» и Университета Шинхан, исходя из нужд министерства здравоохранения Узбекистана, говорится в сообщении.

Кроме того, на средства в размере 250 000 долларов, выделенные министерством иностранных дел Южной Кореи, приобретены 20 000 комплектов тест-систем ПЦР диагностики компании «PCL Inc.».

Сегодня часть вышеуказанного гуманитарного груза, включающего высокотехнологичное медицинское оборудование, медицинские койки с автоматическим механизмом и тест-системы ПЦР диагностики общим весом 6,2 тонны на сумму около 900 000 долларов направлена в Ташкент чартерным рейсом АО «Uzbekistan Airways», говорится в сообщении.

Оставшаяся часть гуманитарного груза общим весом свыше 27,6 тонны будет доставлена в страну по мере организации очередного грузового чартерного рейса.

Гуманитарный груз в Ташкент прибыл вечером 26 апреля, 2020 года.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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