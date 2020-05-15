Глава «Узбекнефтегаз» провел переговоры с президентом компании Hyundai Engineering

14 мая текущего года председатель правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддин Абдуллаев провел переговоры посредством видеоконференц-связи с президентом компании Hyundai Engineering Co., Ltd. (Республика Корея) Ким Чен Хаком, передает Trend со ссылкой на пресс-службу АО «Узбекнефтегаз».

Председатель правления отметил, что АО «Узбекнефтегаз» и Hyundai Engineering Co., Ltd. в тесном партнерстве в течение нескольких лет успешно реализовали и продолжают реализацию ряда стратегических проектов в Узбекистане.

В ходе встречи руководством компаний обсужден ход реализации проекта по строительству завода GTL в Кашкадарьинской области.

Сторонами отмечена необходимость приложить совместные усилия для завершения строительства завода в поставленные сроки.

Также, Мехриддин Абдуллаев особо отметил принимаемые меры со стороны Hyundai Engineering Co., Ltd. по своевременному и полному исполнению своих обязательства в рамках проекта GTL, несмотря на возникшую ситуацию с пандемией коронавируса COVID-19.

По итогам видеоконференц-связи сторонами достигнуты договоренности о продолжении реализации совместных проектов, а также необходимости начала проработки новых направлений сотрудничества.

Напомним, что компания Hyundai Engineering Co., Ltd является одним из генеральных подрядчиков проекта по производству синтетического жидкого топлива на основе технологии Gas-To-Liquid (GTL) в Кашкадарьинской области.

Проект стоимостью 3,6 млрд. долларов будет перерабатывать 3,6 млрд. куб метров природного газа и производить 1,5 млн. тонн высококачественного синтетического топлива ежегодно. Завершение строительно-монтажных работ намечено на декабрь 2020 года.