Из Украины в Фергану было завезено 33 головы породистого крупного рогатого скота

Узбекистан 30 июня 2020 10:33 (UTC+04:00)
Из Украины в Фергану было завезено 33 головы породистого крупного рогатого скота

Недавно за счет банковского кредита из Украины в животноводческий комплекс “Волида”, расположенный в Ферганском районе Ферганской области было завезено 33 головы породистого крупного рогатого скота (КРГ). Кроме того, составлены договоры на 151800 евро о поставке 165 голов КРГ из Эстонии и 64 - из Германии, передает Trend со ссылкой на uzreport.news.

Комплекс, специализирующийся на разведении КРГ, рассчитан на откорм 3000 голов КРГ. В настоящее время здесь откармливается 680 голов КРГ. Хозяйство внесено в государственную программу развития животноводства, оно заключило договор о поставке 262 голов КРГ.

На ферме планируется создать дополнительно 30 новых рабочих мест. Получаемое молоко здесь же перерабатывается и выпускается на рынки для производства кондитерских изделий.

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