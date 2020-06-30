Из Украины в Фергану было завезено 33 головы породистого крупного рогатого скота

Недавно за счет банковского кредита из Украины в животноводческий комплекс “Волида”, расположенный в Ферганском районе Ферганской области было завезено 33 головы породистого крупного рогатого скота (КРГ). Кроме того, составлены договоры на 151800 евро о поставке 165 голов КРГ из Эстонии и 64 - из Германии, передает Trend со ссылкой на uzreport.news.

Комплекс, специализирующийся на разведении КРГ, рассчитан на откорм 3000 голов КРГ. В настоящее время здесь откармливается 680 голов КРГ. Хозяйство внесено в государственную программу развития животноводства, оно заключило договор о поставке 262 голов КРГ.

На ферме планируется создать дополнительно 30 новых рабочих мест. Получаемое молоко здесь же перерабатывается и выпускается на рынки для производства кондитерских изделий.