МФК и ЕБРР выделят 25 миллионов долларов на модернизацию Кокандского суперфосфатного завода

Международная финансовая корпорация и Европейский банк реконструкции и развития окажут финансовую поддержку компании Indorama в модернизации Кокандского суперфосфатного завода, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

30 июня в формате видеоконференцсвязи состоялась церемония подписания кредитных соглашений на общую сумму 25 миллионов долларов между компанией Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals, Международной финансовой корпорацией (МФК) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Кредитные средства МФК и ЕБРР, выделяемые в равных долях, предоставляются иностранному инвестору без использования государственных гарантий Узбекистана и будут направлены на финансирование прямых инвестиций Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals в модернизацию Кокандского суперфосфатного завода.

Проект планируется реализовать в два этапа: на первом этапе будет налажено производство водорастворимых удобрений для тепличных культур, а объем выпуска суперфосфата будет увеличен со 100 до 350 тысяч тонн в год. На втором этапе планируется наладить производство новых химических продуктов, таких как дикальцийфосфат, сульфат калия и серная кислота.

Помимо финансирования МФК также окажет консультационную поддержку компании Indorama в разработке и организации систем распределения удобрений и технической поддержки фермеров в сфере управления качеством земель.

"Мы и далее планируем оказывать содействие Узбекистану в привлечении частных инвестиций таких компаний как Indorama Corporation, которые способны значительно улучшить результаты деятельности фермеров, создать рабочие места, повысить продовольственную безопасность в стране и в целом улучшить инвестиционный климат в стране" – отметила вице-президент МФК по региону Европы, Латинской Америки и Центральной Азии Д. Бейкер

В свою очередь, директор департамента ЕБРР Ф. Люсент, подтвердил приверженность банка оказанию дальнейшей поддержки Узбекистану путём предоставления консультационных услуг по приватизации государственных предприятий и банков, а также расширению кредитного портфеля в республике с акцентом на частный сектор.

Кокандский суперфосфатный завод был создан в 1935 году. Деятельность предприятия заключалась в производстве минеральных удобрений из фосфоритов месторождения "Ташкура". В 2019 году 96% акций завода были приобретены компанией Indorama Corporation.

Indorama Corporation – один из ведущих холдингов в сфере химической промышленности в Азии, имеющих дочерние предприятия и филиалы, производящие широкий ассортимент продукции, включающий удобрения, полимеры, полимерное сырье, текстиль, волокна и медицинские перчатки в более чем 35 странах мира, в которых работают более 40 000 человек.

Предприятие является крупнейшим производителем минеральных удобрений в странах Африки к югу от Сахары, крупнейшим производителем полиолефинов в Западной Африке и третьим по величине производителем синтетических перчаток в мире. Компания также является интегрированным производителем хлопковой и синтетической пряжи.