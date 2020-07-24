В тройку ключевых потребителей узбекского текстиля впервые вошел Кыргызстан

Как свидетельствуют данные Госкомстата, в первом полугодии в тройку крупных потребителей узбекского текстиля впервые вошел Кыргызстан, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Наибольшая доля экспорта текстильной продукции приходится на Российскую Федерацию ($311,4 млн. – 37,4 %), КНР ($164,9 млн. – 19,8 %) и Кыргызстан ($112,4 млн. – 13,5 %), отмечено в сообщении статведомства. По экспорту текстиля в первом полугодии текущего года Кыргызстан впервые опередил Турцию, куда в январе-июне отгружено текстиля на $99,1 млн.

По итогам января-июня 2020 года осуществлен экспорт текстильной продукции на сумму $833 млн., что составило 13,3 % от общего объема экспорта и, по сравнению с январем-июнем 2019 года, он вырос на 8,1 %.

В структуре экспорта текстильной продукции основную долю занимают пряжа х/б (49,1 %), а также готовые трикотажные и швейные изделия (27,9 %). В январе-июне 2020 года более 395 видов текстильной продукции было экспортировано в 56 стран мира.

Увеличение объема экспорта текстильной продукции непосредственно можно рассматривать как результат реформ по выпуску готовой продукции и формированию добавленной стоимости взамен производства хлопка-сырца, говорится в информации.

По утверждению председателя ассоциации «Узтекстильпром» Ильхома Хайдарова журналу «Экономическое обозрение», текстильная промышленность по всему миру уже несет большие потери из-за пандемии COVID-19.. По мнению экспертов, текстильный сектор мировой экономики может потерять до 20% прибыли. Тем не менее, кризис наряду с вызовами предоставляет и новые возможности тем отраслям экономики, которые обладают конкурентными преимуществами.

Ильхом Хайдаров отмечает, что именно текстильная промышленность республики оказалась более подготовленной к пандемии. Текстильный сектор начинает перестраиваться и подстраиваться под реалии сегодняшнего мира.

Пандемия коронавируса подстегнула спрос на текстильную продукцию, используемую в сфере здравоохранения, и речь не только о масках и комбинезонах. К такой продукции относятся и постельное белье, и медицинская одежда. К тому же пандемия влияет на текущий мировой рынок и изменяет его структуру, что также предполагает возможности для узбекского текстиля, как минимум на традиционных рынках, утверждает Ильхом Хайдаров.