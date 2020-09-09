В Узбекистане создадут единую базу предпринимателей-иностранцев
До конца текущего года в Узбекистане будет создана единая база предпринимателей-иностранцев. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, говорится в постановление Правительства РУз.
База данных создается для облегчения электронного межведомственного взаимодействия при оказании госуслуг юридическим лицам и предпринимателям Узбекистана.
Формированием реестра займется Государственный налоговый комитет РУз на основе своей Единой информационно-ресурсной базы.
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