В Узбекистане создадут единую базу предпринимателей-иностранцев

До конца текущего года в Узбекистане будет создана единая база предпринимателей-иностранцев. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, говорится в постановление Правительства РУз.

База данных создается для облегчения электронного межведомственного взаимодействия при оказании госуслуг юридическим лицам и предпринимателям Узбекистана.

Формированием реестра займется Государственный налоговый комитет РУз на основе своей Единой информационно-ресурсной базы.