Японская авиакомпания планирует организовать чартерные рейсы из Европы в Узбекистан

БАКУ/Trend/ - Японская авиакомпания JAL Business Aviation планирует организовать чартерные рейсы из Европы в Узбекистан, сообщает сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Об этом представители авиакомпании заявили в ходе переговоров с представителями Госкомтуризма.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы организации и увеличения количества чартерных рейсов, в том числе VIP-чартерных рейсов в Узбекистан из европейских и других стран мира со стороны авиакомпании JAL Business Aviation, созданной Marubeni и Japan Airlines (JAL).

Представители авиакомпании выразили заинтересованность в узбекском рынке и предложили организовать сотрудничество путем увеличения туристического потока между Узбекистаном и Японией.

На встрече было внесено предложение о запуске чартерных рейсов из стран Европы в Узбекистан совместно с лондонским офисом авиакомпании. Инициатива была одобрена японскими партнерами, было отмечено, что по мере стабилизации ситуации с пандемией в кратчайшие сроки будет проведена организационная работа по достигнутым договоренностям.

Marubeni входит в пятерку ведущих японских компаний, занимающихся различными видами деятельности. Она имеет 30 филиалов в Японии и 158 офисов в 79 странах мира.

Japan Airlines (JAL) – одна из крупнейших авиакомпаний Азии. Компания выполняет регулярные внутренние и международные рейсы в более чем 120 аэропортов по всему миру.

JAL Business Aviation – авиакомпания, специализирующаяся на обслуживании клиентов премиум-класса.