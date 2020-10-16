В Узбекистане будет производится свое зимнее дизтопливо

С 20 октября с.г. ООО «Ферганский НПЗ» (ФНПЗ) для нужд народного хозяйства и частных автовладельцев начнет массовый выпуск ранее не производимого и закупаемого за рубежом дизельного топлива зимнего исполнения. Так, специалистами завода проведен целый цикл работ по лабораторным исследованиям, промышленным испытаниям и постановке на производство нового низкозастывающего зимнего топлива марки ДТЗ-2, передает Trend со ссылкой на xs.uz.

В результате, на бирже нефтепродуктов будет доступна массовому потребителю первая партия зимнего дизельного топлива с температурой застывания не выше -250С и предельной температурой фильтруемости - не выше -180С, которое так необходимо в осенне-зимний период, сообщает пресс-служба ФНПЗ.

Следует отметить, что, кроме низкозастывающих свойств, данное дизельное топливо обладает улучшенным фракционным составом (позволяет легче прокачивать его по топливной магистрали двигателя), облегчает холодный старт двигателя, а также имеет высокое цетановое число, что обеспечивает мощность и экономичность работы двигателя.

Работа по выпуску новых востребованных, качественных и экологичных видов нефтепродуктов, продолжается.