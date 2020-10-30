В Кашкадарьинской области получен промышленный приток газа на скважине №232 «Уртабулак»

В Мубарекском нефтегазодобывающем управлении в Кашкадарьинской области международной нефтесервисной компанией ERIELL Group при участии АО «Узбекнефтегаз» получен промышленный приток газа на скважине №232 «Уртабулак», сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По информации пресс-службы министерство энергетики Узбекистана, бурение скважины №232 «Уртабулак» осуществлялось в рамках «Программы по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы» с 21 января по 18 апреля 2020 года, а после испытаний и получения 25 октября текущего года промышленного притока газ она была завершена строительством. В частности, после проведения операции гидравлического разрыва пласта, данная малодебитная скважина, дала промышленный приток газа дебитом 230 тысяч кубометров, а также 26 тонн газоконденсата в сутки на проектной глубине 2900 м.

Компания ERIELL Group и АО «Узбекнефтегаз» продолжают вести активную работу в рамках «Программы по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы» с соблюдением всех мер предосторожности в период пандемии COVID-19.