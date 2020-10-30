В январе-сентябре Узбекистан экспортировал текстильную продукцию в 60 стран мира

По итогам девяти месяцев текущего года доходность экспорта текстильной продукции выросла на 14,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла суммы 1 345,1 миллиона долларов США, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По мнению экспертов, увеличение объема экспорта товаров данной позиции можно рассматривать как результат реформ, направленных на выпуск готовой продукции и формирование добавленной стоимости взамен производства хлопка-сырца.

По данным пресс-службы Торгово-промышленной палаты Узбекистана, первое место в структуре экспорта текстильной продукции занимает хлопчатобумажная пряжа (48,3 процента, или 643,8 миллиона долларов), далее следуют также готовые трикотажные и швейные изделия (28 процентов), в частности только маек и футболок было продано на сумму 131,8 миллиона долларов, третья позиция у хлопчатобумажной ткани (63,7 миллиона долларов). Кроме того, в десятку попали также вата (19,5 миллиона долларов), шелковые отходы (17,8 миллиона долларов), ковры (15 миллионов долларов) и шелк-сырец (10,7 миллиона долларов).

Экспорт текстильной продукции, включившей в себя более 455 разновидностей товаров, в январе-сентябре текущего года составил 10,8 процента от общего объема экспорта и был осуществлен в 60 стран мира. В частности, наибольшая доля приходится на Россию (486,5 миллиона долларов – 36,3 процента), КНР (277,5 миллиона долларов – 20,7 процента) и Кыргызстан (196,5 миллиона долларов – 14,6 процента).