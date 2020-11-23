Китайский инвестор намерен расширить свой проект в Ферганской области

В администрации Ферганской области состоялась встреча с учредителем узбекско-китайского СП «Фергана Ясин курилиш моллари», расположенного в Бешарыкском районе, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По данным информационной службы администрации области, на встрече речь шла о расширении сотрудничества. В частности, представители двух сторон обменялись мнениями о деятельности предприятия и будущих проектах.

Совместное предприятие, специализирующееся на производстве цемента, способно производить 2500 тонн продукции в день. На первом этапе проекта было инвестировано 80 миллионов долларов США и трудоустроено 300 молодых людей.

В 2021 году на реализацию второй фазы этого проекта будет привлечено 120 миллионов долларов. Вторую очередь цементного завода планируется запустить в июле следующего года. В результате предприятие будет производить 2 миллиона тонн продукции в год, а 700 местных жителей получат постоянную работу.

На встрече также были рассмотрены вопросы, связанные с ввозом оборудования из-за рубежа и его установкой.