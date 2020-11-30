Узбекистан экспортировал сливы на общую сумму 13,9 млн. дол. США

За истекшие 10 месяцев текущего года в Узбекистане в таможенный режим экспорта оформлено 23 404 тонны сливы на сумму 13 миллионов 914 тысяч долларов США, Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

По данным Государственного таможенного комитета, 42% от общего объёма слив было экспортировано в Казахстан, 42% - в Россию и 16% - в Киргизстан.

Кроме того, в текущем году экспорт сливы в Афганистан увеличился в 5 раз, а в Туркменистан – в 3,7 раза.