Утверждён госбюджет Узбекистана на 2021 год
Президент Шавкат Мирзиеёв 25 декабря подписал закон о государственном бюджете на 2021 год. Документ был принят Законодательной палатой 1 декабря и одобрен Сенатом 18 декабря, передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.
Доходы госбюджета на следующий год прогнозируются в объёме 147,2 трлн сумов (14 035 030 800.00 $), расходы — 149,5 трлн сумов (14 273 721 800.00 $). Дефицит бюджета утверждён в размере 17,3 трлн сумов (1 651 741 720.00 $).
Валовой внутренний продукт страны в новом году прогнозируется на уровне 688,9 трлн сумов с ростом в 5,1%. Инфляция по итогам 2021 года ожидается в пределах 9−10%.
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