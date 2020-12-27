Утверждён госбюджет Узбекистана на 2021 год

Президент Шавкат Мирзиеёв 25 декабря подписал закон о государственном бюджете на 2021 год. Документ был принят Законодательной палатой 1 декабря и одобрен Сенатом 18 декабря, передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.

Доходы госбюджета на следующий год прогнозируются в объёме 147,2 трлн сумов (14 035 030 800.00 $), расходы — 149,5 трлн сумов (14 273 721 800.00 $). Дефицит бюджета утверждён в размере 17,3 трлн сумов (1 651 741 720.00 $).

Валовой внутренний продукт страны в новом году прогнозируется на уровне 688,9 трлн сумов с ростом в 5,1%. Инфляция по итогам 2021 года ожидается в пределах 9−10%.