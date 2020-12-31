В Ташкенте началось строительство 8 км нового газопровода

Компания «Худудгазтаъминот» в преддверии Нового года начала строительство газопровода диаметром 1020 мм и протяженностью около 8 км, сообщила пресс-служба предприятия, передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.

Строительство подобного объекта не велось последние 40 лет и его ввод в эксплуатацию улучшит газоснабжение Ташкента, отмечается в сообщении.

По данным «Худудгазтаъминот», сегодня потребителями природного газа в столице являются свыше 671 тысяча физических и 13 тысяч юридических лиц. Только в этом году им поставлено более 4 млрд кубических метров газа, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом.

«Увеличение потребления „голубого топлива“ прежде всего связано с развитием инфраструктуры столицы, строительством новых жилых массивов, созданием новых производственных мощностей. Это, в свою очередь, требует расширения существующей инфраструктуры газораспределительных сетей», — отметили в компании.

В Сергелийском районе создан штаб строительства. На стройплощадку доставлено 2506 метров труб, из которых 655 метров уже смонтировано. На объекте трудятся свыше 30 специалистов и привлечено свыше 10 единиц специальной техники.

«Строительство нового газопровода планируется завершить к концу января 2021 года. Его ввод в эксплуатацию позволит создать кольцевую газовую артерию Ташкента, тем самым улучшить газоснабжение столицы, в частности Чиланзарского, Учтепинского, Яккасарайского, Мирабадского и Шайхантаурского районов», — говорится в сообщении.

16 декабря президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании, посвященном анализу ошибок, допущенных при подготовке к зиме, и вопросам продовольственной безопасности заявил, что нужно решить ряд проблем по бесперебойному газоснабжению населения и отраслей. Тогда отмечалось, что в Узбекистане наблюдается дефицит газа в 20 млн кубометров в сутки. Глава государства поручил снизить объем экспорта газа, за счет этого на нужды населения дополнительно будет направлено 7−8 млн кубометров газа.