Узбекистан открыл один из пунктов пропуска на границе с Таджикистаном. В частности, возобновлена работа пограничного таможенного поста "Джартепа" в Ургутском районе Самаркандской области, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

"В настоящее время через пункт разрешено проезжать только международным грузовым автомобилям. Теперь предприятия, работающие в Самаркандской области, могут легко экспортировать или импортировать свои товары в соседнюю страну через этот пост. Это, в свою очередь, позволит им экономить время и деньги", – подчеркнули в областном таможенном управлении.

В пресс-службе таможенного управления, отметили, что обнародуют дополнительную информацию, когда через пост "Джартепа" можно будет перемещаться людям.

Напомним, что этот пункт был закрыт для передвижения в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Тогда же были закрыты практически все КПП на узбекско-таджикской границе. В результате из 17 пунктов работали только три – Турсунзаде-Сарыасия, Матча-Ойбек и Спитамен-Плотина. По ним пропускали международные грузы.