«Узбекнефтегаз»: Произведена реализация 3447 тонн производственных отходов на вторичное использование с целью переработки отходов

Узбекистан 12 января 2021 12:38 (UTC+04:00)
«Узбекнефтегаз»: Произведена реализация 3447 тонн производственных отходов на вторичное использование с целью переработки отходов

Проблема утилизации отходов промышленности приобретает повышенную актуальность в связи с тем, что нормы по охране окружающей среды во всем мире становятся более строгими, передает Trend со ссылкой на Узбекнефтегаз.

Способами решения данной проблемы являются утилизация, которая сопровождается переработкой отхода с целью получения материалов с функциональными свойствами необходимыми для различных областей хозяйствования (вторичное использование). так как мусоросжигательные станции или мусорополигоны не могут решать проблему экологического загрязнения, в последнее время создались концепции эко-эффективности, которые одновременно приносят двойной эффект: как для окружающей среды, так и экономический.

С целью снижение негативного воздействия отходов производства, а также уменьшение компенсационных выплат за текущий период 2020 года Мубарекским ГПЗ, Шуртанским НГДУ и Бухарским НПЗ сдано на договорной основе 2199 тонн производственных отходов на сумму 543,3 млн сум для вторичного использования в качестве сырья в производстве различной продукции строительных материалов.

За счет этого, кроме экономической выгоды предотвращено также негативное воздействие на окружающую среду отходами хранимых на протяжении несколько лет на полигонах. Также снижены на 12,96 млн сум компенсационные выплаты за образование и размещение отходов производства за текущий период 2020 года по сравнению с 2019 годом.

Эффективно налажено деятельность в этом направлении и на ООО «Шуртанский ГХК». За отчетный период сдано на договорной основе отходов производства в количестве 1248 тонн на сумму 4912,75 млн сум.

В связи с этим промышленные отходы, которые образуются в процессе производства можно рассматривать также как дорогостоящее сырьё и вспомогательные вещества для производства дополнительной продукции.

На АО «Узбекнефтегаз» работы в данном направлении продолжаются, рассматривается также реализация других видов производственных отходов с целью рассмотрения возможности реализации на вторичное использование.

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