Узбекистан планирует перейти к углеродно-нейтральной энергетике к 2050 году

Министерство энергетики в сотрудничестве с Министерством инвестиций и внешней торговли при поддержке ЕБРР и правительства Японии привлекло консорциум международных экспертов (Corporate Solutions, Tractebel и Guidehouse) для разработки «дорожной карты» по изучению возможности создания углеродно-нейтрального сектора производства электроэнергии в Узбекистане к 2050 году. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Trend со ссылкой на "Газету.uz".

«Сектор производства электроэнергии является основой экономики и ответственен за значительную долю выбросов парниковых газов в стране. Таким образом, декарбонизация производства электроэнергии будет играть решающую роль в достижении климатических целей Узбекистана», — говорится в сообщении.

В «дорожной карте» делается вывод, что Узбекистан может достичь нулевого уровня углеродной энергетики уже в 2050 году как с технической, так и с экономической точки зрения.

План действий, описанный в «дорожной карте», построен вокруг пяти приоритетных областей:

-трансформация инфраструктуры производства электроэнергии;

-создание нормативно-правовой базы для повышения проникновения возобновляемых источников энергии;

-реформа субсидий и механизм установления цен на углерод;

-кампании по повышению осведомленности для мобилизации общественной поддержки;

-охрана окружающей среды.

«Предлагаемое преобразование потребует значительных технических и регулятивных реформ, которые должны быть подкреплены мощной политической поддержкой», — отмечают эксперты.