Узбекистан и Украина имеют значительные перспективы развития сотрудничества в аграрном секторе

БАКУ /Trend/ - На сегодня аграрный сектор обеих стран при условии всестороннего государственного содействия имеет значительные перспективы для совместного сотрудничества, призванного расширить украинско-узбекские деловые отношения и привлечь инвестиции в экономику обеих стран.

Об этом во вторник сообщили Trend в министерстве экономики Украины.

Как отметили в министерстве, Узбекистан и Украина являются давними партнерами, между которыми установлены прочные отношения в различных сферах, в том числе в сельском хозяйстве.

Несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, аграрная торговля между странами в 2020 году демонстрировала положительную динамику. В частности, товарооборот сельскохозяйственной продукции между Украиной и Узбекистаном за 11 месяцев 2020 составил 63 700 000 долларов, увеличившись на 17,7 процента по сравнению с тем же периодом в 2019 году.

В то же время экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины в Узбекистан составил 46 900 000 долларов, что на 45,2 процента больше, чем за отчетный период в прошлом году.

Отмечается, что стабильный рост экспортных показателей был обеспечен импортом Узбекистаном крупного рогатого скота, который составляет четвертую часть всего украинского экспорта аграрной продукции.

Согласно информации, в Узбекистане были введены меры по государственной поддержке животноводческой отрасли, что позволяет украинским фермерам, предприятиям-экспортерам в сфере птицеводства, производителям ветеринарных препаратов и вакцин активизировать работу на узбекском рынке.

«Именно поэтому украинские племенные предприятия уже несколько лет успешно работают с узбекскими коллегами, реализуя совместные проекты в животноводстве», - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также отметили, что как для Украины, так и для Узбекистана применение инновационных проектных решений и новых научно-технических разработок крайне важно для гармоничного развития аграрно-промышленного комплекса.

«Это направление может стать перспективным для реализации совместных проектов в аграрной науке, прежде всего, в растениеводстве (селекция), животноводстве, а также в рациональном использовании водных ресурсов», - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве добавили, что эффективное развитие украинско-узбекского сотрудничества в аграрном секторе предусматривает поиск возможностей для совместной кооперации и новых ниш для отраслевого взаимодействия.

«Узбекистан - это страна, в которой сейчас происходят глобальные трансформационные процессы, стремительно растет население, поэтому руководством государства принимаются необходимые меры для обеспечения продовольственной безопасности страны. Узбекские предприятия, имея значительный потенциал, готовы к развитию взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества с Украиной», - сказали в ведомстве.

(Автор: Клавдия Ромакаева)

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