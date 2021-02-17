Рассмотрен вопрос об открытии регулярных рейсов из Казахстана в Самарканд

В рамках визита в Узбекистан представителей делегации во главе с заместителем министра индустрии и развития инфраструктуры Республики Казахстан состоялась встреча в Министерстве транспорта Республики Узбекистан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На встрече были обсуждены перспективы углубления двустороннего сотрудничества между двумя странами. В частности, состоялся обмен мнениями по реализации совместных инфраструктурных проектов. Также обменялись мнениями по реализации проекта высокоскоростной железной дороги Туркестан – Чимкент – Ташкент, строительству новой железнодорожной линии Мактаарал – Дарбаза.

На переговорах между заместителем министра индустрии и развития инфраструктуры Республики Казахстан Бериком Камалиевым и и.о. министром транспорта Республики Узбекистан Ильхамом Махкамовым рассмотрены вопросы увеличения количества авиарейсов между нашими странами, открытия новых маршрутов полетов, в частности, налаживания регулярных авиасообщений из городов Казахстана в Самарканд и Ургенч. Стороны также обсудили возобновление железнодорожных перевозок, исходя из эпидемиологической ситуации.

Во второй день встречи стороны договорились продолжить свою деятельность, разделившись на группы.