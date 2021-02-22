Uzbekistan Airways возобновляет авиасообщения по маршруту Ташкент — Дели — Ташкент

Авиакомпания Uzbekistan Airways с 5 марта возобновляет регулярные авиасообщения по маршруту Ташкент — Дели — Ташкент, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

По данным авиакомпании, рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам:

Ташкент — Дели вылет в 02:35, прибытие в 06:05.

Дели — Ташкент вылет в 09:00, прибытие в 11:30.