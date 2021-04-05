Изучен ход строительства эмиратской компанией «Masdar» фотоэлектрической станции в Навоийской области

2 апреля текущего года заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзаков совместно с руководством эмиратской компании «Masdar» в лице генерального директора Мохамеда Джамиля аль-Рамахи изучили ход строительства первой в Узбекистане фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Карманинском районе Навоийской области, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В ходе посещения производственной площадки компании «Nur Navoi Solar», учрежденной эмиратским инвестором и являющейся оператором проекта, стороны были ознакомлены с проводимыми на объекте строительно-монтажными работами, начатыми в третьем квартале 2020 года, достигнутым прогрессом и планами на ближайшую перспективу.

В настоящее время на объекте общей площадью 268 гектаров ведутся работы по установке технологического оборудования, панелей, инверторов и трансформаторов. Ввод фотоэлектростанции в эксплуатацию ожидается к 1 сентября текущего года.

Объем привлеченных в рамках реализации проекта прямых эмиратских инвестиций составляет порядка 100 млн долларов, а запуск фотоэлектростанции позволит обеспечить выработку электроэнергии в объеме 260 млн кВт⋅ч в год.

Напомним, что 4 октября 2019 года эмиратская компания стала победителем первого в истории Узбекистана тендера по выбору иностранного инвестора по привлечению инвестиций в государственно-частное партнерство (ГЧП) в солнечной энергетике. «Masdar» предложила один из самых низких в мире тарифов на уровне 2,67 центов США за кВт⋅ч. Согласно инвестиционному соглашению, подписанному с министерством инвестиций и внешней торговли в ноябре 2019 года, компания «Masdar» приняла обязательство по проектированию, обеспечению финансирования и строительству фотоэлектрической станции, а также ее эксплуатации в течение 25 лет.

В качестве консультанта по сделке была привлечена Международная финансовая корпорация (МФК), оказавшая содействие министерству инвестиций и внешней торговли в разработке соответствующей документации и проведении тендерных торгов, участниками в которых выступили более 40 компаний из разных стран.

По итогам посещения стороны обсудили дальнейшие шаги по качественной и своевременной реализации проекта и выразили приверженность оказанию всесторонней поддержки в решении вопросов, могущих возникнуть в процессе строительства и запуска фотоэлектростанции.