Airbus поставит Uzbekistan Helicopters четыре вертолета H125 и H130

Вертолетный оператор Uzbekistan Helicopters, дочерняя компания национального перевозчика Uzbekistan Airways, оформил заказ на поставку четырех однодвигательных вертолетов Airbus: двух H125 и двух H130, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

Старт поставок вертолетов запланирован на ближайший месяц. «В настоящее время пилоты совместно с инженерами и техниками Uzbekistan Helicopters приобретают опыт эксплуатации этих моделей. Ожидается, что Airbus H125 и H130 повысят мобильность населения благодаря доступности и качеству летных услуг», – отметил глава Uzbekistan Helicopters Азиз Сафиуллин.

«Это новая веха в партнерстве Airbus с узбекскими властями, – сказал директор по продажам Airbus Helicopters в Узбекистане Ромен Лана. – Многофункциональные и надежные вертолеты семейства Ecureuil идеально отвечают климатическим условиям страны».

Многоцелевой H125 (прежнее название: AS350 B3e) может совершать полеты в условиях высокогорья и жаркого климата. Вертолет – часть семейства Ecureuil (от франц. – «белка») с налетом более 33 млн часов по всему миру. Модель рассчитана на шесть пассажиров, а также одного или двух пилотов. H125 – обладатель мировых рекордов: в 2005 году вертолет совершил посадку на вершине Эвереста на высоте 8848 метров, этот рекорд до сих пор не был побит. В 2013 году H125 провел спасательную операцию на Лхоцзе, четвертой по высоте горе в мире, расположенной в Гималаях на высоте 7800 метров.

Другой представитель семейства Ecureuil, H130 – легкий однодвигательный вертолет для пассажирских и VIP-перевозок, экскурсионных полетов, санитарной авиации и наблюдательных операций. Просторный салон многоцелевого H130 рассчитан на одного пилота и, в зависимости от конфигурации, вмещает до семи пассажиров. В медицинской конфигурации модель вмещает до двух пилотов, носилки и трех-четырех медицинских работников.