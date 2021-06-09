ВБ прогнозирует рост ВВП Узбекистана на 4,8%

Рост экономики Узбекистана в 2021 году и 2022 году достигнет 4,8% и 5,5%. Об этом говорится в июньском выпуске доклада Всемирного банка «Перспективы мировой экономики», передает Trend со ссылкой на «Газета.uz».

В целом по Центральной Азии ожидается восстановление темпов экономического роста до 3,7% в 2021 году и до 4,3% — в 2022 году. Этому, по мнению аналитиков, будут способствовать незначительный рост цен на сырьё, ослабление ограничений на объём добычи, действующих в крупных нефтедобывающих странах, и увеличение объёмов прямых иностранных инвестиций.

Рост мировой экономики в 2021 году, по ожиданиям Всемирного банка, составит 5,6% — это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет, преимущественно обусловленный интенсивным подъёмом экономической активности в нескольких крупных странах. Тем не менее, многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны продолжают испытывать трудности, пытаясь справиться с пандемией COVID-19 и её последствиями, отмечается в докладе.

По прогнозам ВБ, в США темпы экономического роста достигнут в этом году 6,8%, что станет отражением крупномасштабных мер бюджетно-финансовой поддержки и ослабления карантинных ограничений. Темпы роста в других странах с развитой экономикой сейчас также крепнут, хотя и не столь существенно. Среди стран с формирующимся рынком и развивающихся стран внушительный подъём — на 8,5% — ожидается в этом году в экономике Китая.