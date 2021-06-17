Узбекистан увеличит количество рыбных хозяйств

В Узбекистане до конца года планируется создать 13 рыбных хозяйств мощностью 4 тыс. тонн, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана (АИМК).

Пресс-секретарь Узбекбаликсаноати (Узбекская ассоциация рыбного хозяйства) Зилола Рузиева сообщила на брифинге в AIMC, что развитие холодноводного рыбоводства планируется в основном в горных и предгорных районах Наманганской, Сурхандарьинской и Ташкентской областей.

За счет реализации этих проектов в 2021 году ожидается довести объем производства холодноводной рыбы до 7 тысяч тонн, в 2022 году – до 10 тысяч тонн. Это позволит расширить рацион узбекистанцев и удовлетворить спрос на высококачественные сорта рыбы.

Холодноводные виды рыбы хорошо себя чувствуют при температуре воды 16-18 градусов. К ним относятся форель, осетр и лосось. Преимуществом выращивания холодноводной рыбы является быстрый рост и развитие в течение года.

На сегодняшний день в Узбекистане действует 16 рыбоводческих хозяйств, выращивающих холодноводные сорта рыбы, общей мощностью 3 тысячи тонн в год. В прошлом году произведено 2,5 тысячи тонн. Данные хозяйства расположены в Ташкентской, Навоийской, Наманганской, Ферганской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.

С целью развития данного направления, начиная с 1 июля 2021 года рыбоводческим хозяйствам — плательщикам НДС из республиканского бюджета выделяются субсидии в размере 3 тысяч сумов за каждый килограмм холодноводных видов рыбы (лосося, форели и осетра), выращенных интенсивным методом, других видов рыбы — 1 тысяча сумов.