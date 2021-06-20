Латвия участвует в наращивании потенциала инжиниринговых компаний в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Латвийский кластер Cleantech Latvia реализует грантовый контракт с Еврокомиссией в рамках проекта "Повышение потенциала отраслевых ассоциаций, обслуживающих инжиниринговые компании в Узбекистане".

Об этом сообщили Trend в Министерстве экономики Латвии.

По информации министерства, проект направлен на повышение потенциала отраслевых ассоциаций по предоставлению универсальных и конкурентоспособных услуг инжиниринговым компаниям в Узбекистане, а также на внедрение инженерной сертификации для обеспечения высоких стандартов качества в инвестиционных проектах и развития микро-, малых и средних компаний в ряде отраслей.

Как отметили в ведомстве, Латвия заинтересована в развитии сотрудничества с Узбекистаном в областях, представляющих взаимный интерес, особенно в сферах с высокой добавленной стоимостью.

"Обе стороны должны продолжить и активизировать работу по поиску и реализации взаимовыгодных проектов для развития торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнули в министерстве.

Также в ведомстве сообщили, что экономическое сотрудничество между Узбекистаном и Латвией реализуется в ряде секторов, в том числе в сельском хозяйстве, пищевой, химической, фармацевтической промышленности, в областях машиностроения, транспорта, логистики, экологии, включая сферу управления отходами и чистых технологий.

По данным министерства, две страны наладили успешное сотрудничество в сфере образования. В Латвии учатся более 1 300 граждан Узбекистана. Отмечается, что латвийские вузы открыли свои филиалы в Узбекистане, также были запущены программы двойных дипломов.

Ранее сообщалось, что по данным Центрального статистического управления Латвии, товарооборот с Узбекистаном в 2020 году сократился на 20,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 89 тмиллионов евро.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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