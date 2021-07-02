Узбекистан готов к строительству своей первой АЭС

Эксперты МАГАТЭ заявили, что подготовка к строительству первой атомной электростанции в Узбекистане ведется с соблюдением всех требований безопасности и принципов нераспространения.

Узбекистан - крупный мировой поставщик урана — рассчитывает на то, что ядерная энергетика обеспечит низкоуглеродный источник энергии и позволит сократить выбросы парниковых газов и увеличить генерирующие мощности, пишет пресс-служба ООН, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

В 2017 году страна подписала с Российской Федерацией межправительственное соглашение о строительстве двух реакторов ВВЭР-1200 с водой под давлением, которые должны быть введены в эксплуатацию к 2030 году. В 2019 году Узбекистан начал процесс выбора площадки для своей первой атомной электростанции.

В июне в Узбекистане с 12-дневным визитом побывала группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Инспекторы привели комплексную оценку процесса развития инфраструктуры для ядерно-энергетической программы и пришли к выводу, что все идет по плану при соблюдении всех нормативных требований.

Члены группы заявили, что «Узбекистан добился значительного прогресса в разработке проекта АЭС и предпринял шаги по совершенствованию нормативно-правовой базы и укреплению потенциала регулирующего органа». Они добавили, что ядерно-энергетическая программа страны пользуется мощной государственной поддержкой.

Группа вынесла рекомендации и предложения, направленные на оказание помощи Узбекистану в подготовке к строительству его первой АЭС.

«Узбекистан достиг существенного прогресса в развитии своей ядерно-энергетической инфраструктуры, — отметил руководитель группы Милко Ковачев, начальник Секции развития ядерной инфраструктуры МАГАТЭ.

В состав группы входили по одному эксперту из Бразилии и Болгарии и восемь сотрудников МАГАТЭ.