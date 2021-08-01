Российский банк профинансирует проекты по модернизации насосных станций в Узбекистане

Государственная корпорация развития Российской Федерации «ВЭБ.РФ» профинансирует проекты по модернизации 95 насосных станций в Узбекистане стоимостью 213,5 млн. евро, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по реализации проектов модернизации 95 насосных станций в Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях с участием Государственной корпорации развития Российской Федерации «ВЭБ.РФ».

ВЭБ.РФ разработал технико-экономическое обоснование (ТЭО) трех проектов по модернизации насосных станций в регионах Узбекистана.

Общая стоимость проект составляет 213,5 млн. евро. ВЭБ.РФ выделит 146 млн. евро на реализацию проектов. Вклад Узбекистана составит 67,5 млн. евро, в том числе 33,7 млн. евро - в форме покрытия НДС за счет республиканского бюджета и освобождения от уплаты таможенных пошлин.

Процентная ставка рефинансирования кредита ВЭБ.РФ составляет 2% годовых, срок получения кредита - два года, срок возврата кредита - 10 лет.