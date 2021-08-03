Экспорт узбекских дынь и арбузов увеличился почти в пять раз

Объем экспорта узбекских дынь и арбузов в первом полугодии 2021 увеличился почти в 5.3 раз, передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

По данным комитета, в первом полугодии 2021 года Узбекистан экспортировал 22,8 тысячи тонн дынь и арбузов на общую сумму 7,4 миллиона долларов.

В этом году выращенные в стране дыни и арбузы поставлялись на рынки 14 зарубежных стран. Объем экспорта увеличился на 18,5 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или почти в 5,3 раза.

За последние 6 месяцев Узбекистан экспортировал дыни и арбузы в следующие страны (в порядке убывания):

Казахстан - 11,8 тыс. тонн;

Россия - 6,3 тыс. тонн;

Кыргызстан - 2,9 тыс. тонн;

Беларусь - 527,0 тонн;

Латвия - 524,0 тонны;

Украина - 484,2 тонн;

Германия - 131,2 тонн;

Молдова - 59,5 тонн.