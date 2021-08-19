В Узбекистане за первое полугодие было произведено свыше 1,5 млн. тонн картофеля

За 6 месяцев 2021 года в Узбекистане было произведено свыше 1,5 млн. тонн картофеля, что на 3,5 процента больше аналогичного периода прошлого года, передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

Отмечается, что в 2021 году динамика средних оптовых цен на картофель урожая текущего года в целом аналогична прошлому году. С начала апреля по конец июня 2020 года средние оптовые цены на картофель урожая текущего года снижалась с 12 000 сум/кг ($1,25) до 3 400 сум/кг ($0,34), тогда как за этот же период 2021 года цены на эту продукцию снизились с 14 000 сум/кг ($1,34) до 3 500 сум/кг ($0,33).

С начала июля по середину августа 2021 года средние оптовые цены на картофель продолжили снижаться до 3000 сум/кг ($0,28), что соответствует прошлогодним уровням середины августа. Однако текущие цены на 50 процента выше, чем на аналогичную дату 2019 года.

Таким образом, в сезоне-2021 средние оптовые цены на картофель урожая текущего года в Узбекистане в целом повторяют динамику и уровни цен сезона-2020. При этом, с июня по середину августа 2019 года, средние оптовые цены на картофель были от 1,5 до 2,5 раза ниже, чем за аналогичный период 2021 года.

В отчете Госкомстата отмечается, что в январе–июне 2021 года 1 421,0 тыс. тонн, или же 92 процента от общего объема производства картофеля в Узбекистане приходятся на долю дехканских (личных подсобных) хозяйств. Остальные 122,8 тыс. тонн, или же 8 процента – на долю фермерских хозяйств.

По отношению к аналогичному периоду 2020 года, увеличение объема производства наблюдалось в фермерских хозяйствах на 7,3 процента и дехканских (личных подсобных) хозяйствах – на 3,4 процента.

Около 74 процента общего объема производства картофеля приходится на суммарную долю шести регионов страны: Самаркандской (18,5 процента), Сурхандарьинской (13,6 процента), Ферганской (12,4 процента), Андижанской (11,0 процента), Бухарской (9,8 процента) и Ташкентской (9,0 процента) областей. Суммарная доля остальных семи регионов республики – производителей сельхозпродукции составила 26 процента.