Узбекистан и Швейцария обсудили эвакуацию граждан из Афганистана

Министры иностранных дел Узбекистана и Швейцарии обсудили эвакуацию граждан из Афганистана, передает Trend со ссылкой на МИД Узбекистан.

Согласно информации, 19 августа 2021 года состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и Федеральным советником (министром) иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом.

Как отмечается, главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества.

В том числе, отдельное внимание уделено организационным и техническим аспектам эвакуации граждан Швейцарии из Афганистана через территорию Узбекистана.

Ранее сообщалось, что в Ташкент из Афганистана вылетел эвакуационный самолет Германии со 125 пассажирами.

Кроме этого, самолет Boeing 787-8 Dreamliner польской авиакомпании LOT приземлился в международном аэропорту города Навои. Сообщается, что экипаж выполнял рейс LO-7023 из Варшавы для эвакуации польских дипломатов из Афганистана.