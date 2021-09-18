Украина намерена закупать текстильную продукцию Узбекистана

В Ассоциации «Узтекстильпром» при содействии Посольства Украины в т. Ташкенте прошли переговоры с бизнес-делегацией из промышленного города Хмельницкий (Украина) во главе с представителем местной Администрации, а также в составе руководителей текстильных компаний города. На встрече также приняли участие представители отечественных текстильных компаний, заинтересованных в установлении тесного партнерства с потенциальными партнерами из Украины, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Украинской стороне представлена информация о проводимых в республике экономических реформах, а также достижениях и потенциале текстильной отрасли Узбекистана. В частности, отмечена важность максимального использования имеющихся возможностей для дальнейшего развития торгово-экономических и инвестиционных связей между деловыми кругами двух стран.

В частности, зарубежные партнеры выразили заинтересованность в закупе продукций отечественных текстильных производителей, посещении производственных предприятий страны, а также реализации взаимных проектов по совместному производству текстильной продукции, в т.ч. учитывая логистические возможности г. Хмельницкий по созданию совместного логистического хаба для последующего экспорта продукций отечественных производителей в третьи страны.

В рамках встречи также проведены соответствующие переговоры украинской делегации в формате «В2В» с руководителями отдельных отечественных производителей текстиля и обсуждены вопросы осуществления поставки готовой узбекской текстильной продукции на рынок Украины.

По итогам встречи достигнута договоренность прилагать все необходимые усилия для расширения прямых тесных контактов между представителями текстильной отрасли двух стран, налаживанию кооперационных связей и дальнейшему углублению торгово-эконмического и инвестиционного сотрудничества в текстильной отрасли.