В Узбекистане за сутки выявлено более 300 случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане за сутки выявлены 349 новых случаев инфицирования COVID-19, 429 человек выздоровели, двое - скончались, сообщает Trend во вторник со ссылкой на минздрав Узбекистана.

Общее число случаев заражения коронавирусом в стране с начала пандемии достигло 178 986, из них 174 642 человека выздоровели, 1 273 - скончались.

За последние сутки в Ташкенте выявлены 158 случаев инфицирования коронавирусом, Ташкентской области - 66, Каракалпакстане - пять, Андижанской области - 10, Бухарской - девять, Джизакской - шесть, Кашкадарьинской - шесть, Навоийской - три, Наманганской - 10, Самаркандской - 32, Сырдарьинской - 10, Сурхандарьинской - три, Ферганской - 21, в Хорезмской области - 15 случаев инфицирования коронавирусом.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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