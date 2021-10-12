Названо число вакцинированных в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане за последние сутки вакцинацию от коронавируса прошли 287 400 человек, сообщает Trend со ссылкой на узбекский минздрав.

Первую дозу вакцины получили 106 630, вторую - 84 420, третью - 96 350 человек.

По числу использованных за сутки доз вакцины лидируют Ташкентская (52 621), Кашкадарьинская (38 097) и Сурхандарьинская (37 662) области.

До сегодняшнего дня в Узбекистане в целом вакцинировано 22 721 129 человек, из которых 12 328 430 получили первую дозу, 7 176 562 - вторую и 3 055 887 - третью дозу препарата.

По числу использованных доз с начала вакцинации в республике лидируют Ферганская (2 441 097), Андижанская (2 390 858) и Наманганская (2 373 097) области.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Константин Шапиро)

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