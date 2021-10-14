В Узбекистане за сутки выявлено более 300 случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане за сутки выявлены 340 новых случаев инфицирования COVID-19, 379 человек выздоровели, 4 - скончались, сообщает Trend в четверг со ссылкой на минздрав Узбекистана.

Общее число случаев заражения коронавирусом в стране с начала пандемии достигло 179 711, из них 175 571 человек выздоровели, 1 280 - скончались.

За последние сутки в Ташкенте выявлены 144 случая инфицирования коронавирусом, Ташкентской области - 53, Каракалпакстане - пять, Андижанской области - 13, Бухарской - шесть, Джизакской - девять, Кашкадарьинской - пять, Навоийской - два, Наманганской - 11, Самаркандской - 42, Сырдарьинской - 10 , Сурхандарьинской - четыре, Ферганской - 23, в Хорезмской области - 13 случаев инфицирования коронавирусом.

(Автор: Фахри Вакилов)

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