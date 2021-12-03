Крупнейший производитель бытовой техники в Узбекистане Artel присоединился к Глобальному договору ООН

ООО Artel Electronics (Artel) стала третьей узбекской компанией, присоединившейся к ГД ООН и Коалиции за устойчивое развитие Узбекистана.

На этой неделе ООО Artel Electronics (Artel) стал официальным участником Глобального договора ООН (ГД ООН). Созданный в 2000 году, ГД ООН представляет собой международную добровольную инициативу для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Artel стала третьей узбекской компанией и первой компанией-производителем бытовой техники в Центральной Азии, присоединившейся к ГД ООН.

Artel примкнула к более чем 10 000 компаниям по всему миру, включая Microsoft, Facebook и Nestle, которые выразили свою приверженность десяти всеобщим принципам Глобального договора ООН в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. Компания также будет стремиться находить возможности для продвижения Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Будучи одной из крупнейших компаний страны, Artel своим участием может стать примером стремления узбекского частного сектора соответствовать международным стандартам.

Кроме того, компания Artel стала одним из основных участников Коалиции за устойчивое развитие Узбекистана. Вместе с партнерами по коалиции, Artel будет стараться поддерживать инициативы, направленные на повышение социальной и экологической ответственности, как основу для дальнейшего развития страны. Проведенная работа в области водоснабжения, гендерного равенства и образования является подтверждением позиции компании.

«Мы рады присоединиться к Глобальному договору ООН и стать частью инициативного глобального сообщества компаний, стремящихся к устойчивому развитию», - заявил заместитель председателя правления по финансам ООО Artel Electronics Бектемир Муродов: «В качестве одной из крупнейших компаний страны, мы осознаем свою ответственность за продвижение идей устойчивого развития, соблюдение международных трудовых стандартов и прав человека, а также борьбу с коррупцией. Факт того, что мы стали участником ГД ООН подтверждает нашу приверженность этим принципам.

Мы осознаём, что это прекрасная возможность поучиться у ведущих мировых компаний и надеемся сыграть активную роль в обсуждении вопроса о продвижении Цели устойчивого развития в Узбекистане».

Участие в ГД ООН - следующий шаг в развитии ESG компании Artel. За последние несколько лет, приоритетными направлениями компании Artel стали реструктуризация корпоративного управления в соответствии с лучшими мировыми практиками, повышение эффективности выпускаемой продукции и работа над уменьшением негативного воздействия деятельности компании на окружающую среду. У компании также существуют важные социальные проекты, направленные на обеспечение доступа к воде и образованию. Ранее, компания Artel освещала в прессе и в социальных сетях 16-дневную программу ООН по ликвидации насилия в отношении женщин. Сейчас компания планирует запустить Программу развития женщин, частью которой является юридическая клиника (при компании) для повышения правовой грамотности и продвижения гендерного равенства.