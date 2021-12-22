Узбекистан довел экспорт золота до 4,1 млрд долларов

Экспорт немонетарного золота Узбекистана в январе-ноябре 2021 года составил 4,1 млрд долларов, следует из данных Госкомстата, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

В этом году в структуре экспорта на золото пришлось 26,6%. За тот же период прошлого года этот показатель составил 40,9% (5,8 млрд долларов).

Узбекистан вошел десятку лидеров в мире по добыче золота. В 2020 году в стране добыли 101,6 тонн золота.

В прошлом году Узбекистан вошел десятку лидеров в мире по добыче золота. В 2020 году в стране добыли 101,6 тонн золота.

Ранее эксперты компании Kitco составили рейтинг месторождений-лидеров по добыче золота за 2020 год. Согласно документу, на первом месте оказался рудник «Мурунтау», на котором извлекли 2 млн унций или почти 57 тонн драгметалла. Месторождение расположено в Навоийской области.