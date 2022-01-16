В Узбекистане за сутки выявлено более 900 случаев заражения коронавирусом

В Узбекистане 15 января было выявлено 912 новых больных коронавирусом (+36 к предыдущему дню). Для сравнения, 14 января было зафиксировано 876 больных, говорится в сообщении Минздрава, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Центром распространения вируса остается Ташкент (+456 за день). Также большие показатели у Ташкентской области (+137).

За прошедшие сутки от вируса скончались два человека, в общем за время пандемии – 1515.