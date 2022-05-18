В Узбекистане будет упрощен порядок выставления местной продукции на биржу

БАКУ /Trend/ - Под председательством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 17 мая состоялось видеоселекторное совещание по вопросам увеличения объема торгов на товарно-сырьевой бирже и расширения участия в них местных предприятий.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В результате реформ торговый оборот на товарно-сырьевой бирже страны за последние три года увеличился вдвое, достигнув 90 триллионов сумов, а объем реализованных товаров увеличился в три раза.

Кроме того, в зарубежных странах создано 20 торговых площадок Республиканской товарно-сырьевой биржи, через которые за первые четыре месяца текущего года реализована продукция на сумму 170 миллионов долларов. В то же время более 1,2 тысячи иностранных компаний начали выставлять большие объемы продукции на Узбекской бирже.

В прошлом в торгах участвовало большое число посредников. В прошлом году крупные предприятия заработали дополнительно 8 триллионов сумов благодаря прозрачным торгам на бирже.

Однако все еще имеются недостатки в организации биржевых торгов, расширении участия местных предпринимателей.

К примеру, 85 процентов биржевых торгов приходятся на 45 видов высоколиквидных товаров. Доля в биржевых торгах текстильной, шелковой, кожаной и кабельной продукции, предприятий Сырдарьинской, Андижанской и Сурхандарьинской областей остается низкой.

В связи с этим глава государства указал на необходимость активизации участия районов в выставлении местной продукции на биржу.

К примеру, с 1 июля начнется выставление на биржу 500 тысяч тонн пшеницы. На совещании даны указания по организации этого процесса, регистрации фермеров и грузоперевозчиков, созданию удобных условий для них.

В частности, при выставлении зерна на биржу от фермеров не будет требоваться залог. Оплата проданного товара производится биржей в тот же день. Биржа гарантирует своевременное и полное поступление платежей фермеру.

- Это хорошая возможность для расширения присутствия районов на бирже, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Сегодня из более чем 45 тысяч местных промышленных предприятий только 3,6 тысячи размещают свою продукцию на бирже. Конечно, это очень мало.

В связи с этим процедура выставления местной продукции на биржу будет упрощена.

В частности, с 1 июля на бирже будет создана отдельная секция перспективных товаров, где местные предприниматели смогут продавать свою продукцию без дополнительных документов. Затем наиболее продаваемые товары будут размещаться на основных торговых площадках биржи. Будет введен порядок регистрации предпринимателей одновременно с государственной регистрацией.

Еще одним удобством станет сокращение комиссии биржи на продукцию местных предпринимателей в 2 раза. При налоговом контроле не будет проводиться дополнительная проверка по товарам, реализуемым или приобретаемым предпринимателями через биржу.

Отмечалось, что используя такие возможности, можно удвоить оборот на бирже. В частности, указано на огромные резервы в химической, нефтегазовой, металлургической, текстильной и пищевой промышленности.

Особое внимание уделено увеличению объемов экспортно-импортной торговли на бирже. Определены меры по упрощению соответствующих процедур.

На совещании поставлен ряд задач по оказанию помощи предпринимателям, желающим участвовать в биржевых торгах, подготовке специалистов в этой области.

Руководители отраслей и регионов отчитались о планах по расширению торговли на бирже.