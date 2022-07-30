В Узбекистане выросло кредитование промышленности

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года объем выданных в сфере промышленности Узбекистана кредитов вырос на 12,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (107 триллионов сумов, или 9,8 миллиарда долларов) - до 120,8 триллиона сумов (11 миллиардов долларов), сообщает Trend со ссылкой на узбекский Центробанк.

По данным регулятора, в указанный период выданные в сфере сельского хозяйства Узбекистана кредиты выросли на 5,2 процента по сравнению с январем - июнем 2021 года (32,8 триллиона сумов, или три миллиарда долларов) - до 34,5 триллиона сумов (3,2 миллиарда долларов).

Выданные в сфере строительства кредиты в январе - июне 2022 года выросли на 17,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9,1 триллиона сумов, или 838,7 миллиона долларов) - до 9,4 триллиона сумов (858,9 миллиона долларов).

Кредиты, выданные в сфере торговли и услуг в Узбекистане, выросли на 19 процентов по сравнению с январем - июнем 2021 года (24,2 триллиона сумов, или 2,2 миллиарда долларов) - до 28,7 триллиона сумов (2,6 миллиарда долларов).

Кредитование других сфер экономики Узбекистана в январе - июне 2022 года составило 37,2 триллиона сумов (3,4 миллиарда долларов).

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