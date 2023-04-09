Узбекистан и SBI Holdings обсудили развитие финансового сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Посольство Узбекистана в Японии провело переговоры с исполнительным директором, президентом и председателем японской холдинговой компании "SBI Holdings, Inc." Йошитака Китао в ходе которого было обсуждено дальнейшее развитие финансового сотрудничества, передает Trend со ссылкой на узбекистанские СМИ.

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития финансового и банковского сектора, рынка страховых услуг, динамики и структуры ВВП и базовых промышленных отраслей Узбекистана развитие информационно-коммуникационных технологий, системы интернет и онлайн банкинга.

В то же время были обсуждены вопросы возможного сотрудничества холдинга в Узбекистане, в части поддержки стартап проектов с использованием информационно-коммуникационных технологий в финансовом секторе, оказанию онлайн банковских услуг.

Холдинговая компания "SBI Holdings, Inc." основана в 1999 году и изначально входила в группу "Softbank Сorporation". Холдинг, ведущий деятельность в 25 странах представляет собой группу компаний, предоставляющих финансовые услуги в широком диапазоне категорий, включая ценные бумаги, управление активами, банковское дело и страхование.