Явка на референдуме в Узбекистане за пять часов составила 62,24%

ТАШКЕНТ /Trend/ - Явка на референдуме по вопросу внесения поправок в Конституцию Узбекистана к 13:00 по местному времени составила 62,24% от числа внесенных в списки граждан.

Как передает корреспондент Trend, об этом в воскресенье сообщил журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Бахром Кучкаров.

"По состоянию на 13 часов число проголосовавших достигло 12 083 105, что составляет 62,24% от числа внесенных в списки граждан. Эти цифры означают, что ЦИК имеет основания признать референдум состоявшимся", - сказал Кучкаров на брифинге.

Напомним, что досрочное голосование проходило с 19 по 26 апреля. Более 611 тысяч граждан Узбекистана досрочно проголосовали на референдуме по поправкам в Конституцию.

Поправки в Конституцию усиливают функции парламента по назначению руководителей надзорных и правоохранительных органов, а часть полномочий президента переходит к высшему законодательному органу. Кроме того, срок президентства предлагается увеличить с 5 до 7 лет.

Судей Конституционного суда предлагается избирать на десятилетний срок. Конституционный суд избирает на пятилетний срок из своего состава председателя Конституционного суда и его заместителя.

Большой пакет поправок в Основной закон направлен на дальнейшую либерализацию экономики страны.