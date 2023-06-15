В Узбекистане до конца года начнут строительство платной автодороги "Ташкент –Андижан"

БАКУ /Trend/ - До конца текущего года совместно со Всемирным банком начнется мегапроект стоимостью 2,5 млрд долларов по строительству альтернативной платной автодороги “Ташкент – Андижан”.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения Андижанской области.

"В результате реализации проекта время в пути из Андижана в Ташкент сократится с нынешних 5 часов до 3 часов", - сказал он.

Также он отметил, что по железнодорожному кольцу "Андижан – Фергана – Коканд – Наманган – Андижан" будут запущены 4 электропоезда. В результате в день организуют 8 рейсов и будут перевозить около 10 тыс. пассажиров. На это выделят 40 млн долларов.

Как отметил Мирзиёев, Андижанский международный аэропорт также будет полностью реконструирован на основе современных стандартов, на эти работы будет выделено 350 млн долларов.