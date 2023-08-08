В течение шести месяцев Узбекистан посетило 3,1 миллиона туристов

БАКУ /Trend/ - В период января-июня 2023 года, Узбекистан был посещен туристами из других стран более чем в количестве 3,1 миллиона иностранных граждан, свидетельствуют данные, предоставленные Агентством по статистике страны, передает Trend.

Список наиболее популярных стран, граждане которых посетили Узбекистан с туристическими целями за шестимесячный период, выглядит следующим образом:

1. Таджикистан — 958 500 человек

2. Кыргызстан — 786 400 человек

3. Казахстан — 764 400 человек

4. Россия — 345 000 человек

5. Турция — 48 300 человек

6. Туркменистан — 29 500 человек

7. Индия — 16 700 человек

8. Корея — 15 900 человек

9. Китай — 13 300 человек

10. Германия — 11 700 человек.