Возобновляемые источники энергии - основное направление деятельности ЕБРР в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Возобновляемые источники энергии, особенно солнечная и ветряная энергетика, являются наиболее важным аспектом деятельности ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития) в Узбекистане, сообщил в среду Trend представитель ЕБРР Антон Усов.

"Только в прошлом году ЕБРР организовал два синдицированных кредита на общую сумму 520 миллионов долларов США для оказания помощи в строительстве и вводе в эксплуатацию двух ветряных электростанций общей установленной мощностью 1 ГВт в Бухарской области. Это финансирование представляет собой крупнейший проект ЕБРР в области возобновляемых источников энергии в регионах его деятельности", - сказал он.

Кроме того, Усов отметил, что банк также организовал пакет финансирования в размере 74 миллионов долларов для разработки, строительства и эксплуатации новой ветроэлектростанции мощностью 500 МВт в Навоийской области Узбекистана.

"Это был первый проект в Центральной Азии, в котором использовалась система Identiflight, способная обнаруживать и отслеживать птиц, которым угрожает опасность столкновения с турбинами. Система позволяет запустить автоматическое отключение", - добавил он.

По словам представителя ЕБРР, в 2022 году ЕБРР и министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана договорились совместно разработать национальную программу по выбросам метана.

"Этот проект станет ключевым инструментом планирования для достижения 30-процентного сокращения выбросов метана к 2030 году в соответствии с Глобальными обязательствами по метану (GMP). В прошлом году Узбекистан стал лишь второй страной в Центральной Азии, присоединившейся к GMP", - подчеркнул Усов.