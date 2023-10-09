Узбекистан обсуждает с "Газпромом" контракты о поставках газа

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Узбекистана и российская энергетическая компания "Газпром" обсуждают средне- и долгосрочные контракты на поставку газа, передает Trend.

7 октября президенты Узбекистана, Казахстана и России дали старт поставкам российского газа в Узбекистан. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что запуск этого газотранспортного коридора имеет стратегическое значение.

“Во-первых, это важный фактор энергетической безопасности нашей страны и всего региона. Во-вторых, поставка обеспечит дополнительные объемы газа для бесперебойного снабжения углеродом секторов экономики и населения”, - отметил он.

По данным министерства энергетики Узбекистана, поставки российского газа в рамках долгосрочного партнерства помогут частично покрыть дефицит газа в Узбекистане в осенне-зимний период, принимая во внимание рост экономики, населения и спроса на энергоресурсы в Узбекистане.

Отметим, что в июне Узбекистан и "Газпром" подписали соглашение о поставках российского газа в страну, а также дорожную карту по подготовке газотранспортной системы к приему и транспортировке топлива.

"Газпром" также подписал соглашение с казахстанской компанией QazaqGaz о предоставлении услуг по транспортировке российского природного газа через Казахстан для потребителей в Узбекистане.

Двухлетнее соглашение предполагает объем поставок в размере 9 миллионов кубометров в сутки, что составляет почти 2,8 миллиарда кубометров в год.