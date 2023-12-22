Mastercard стремится к ускорению развития туризма в Узбекистане – региональный гендиректор (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Целью Mastercard является совместное ускорение развития туризма в Узбекистане.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал генеральный директор Mastercard в Узбекистане и Беларуси Денис Филиппов.

Региональный директор рассказал о планах компании по развитию туристической отрасли в Узбекистане. Среди важных инициатив компании Филиппов выделил развитие приема карт Mastercard на всей территории Узбекистана, обеспечение приема бесконтактных платежей в транспорте, поддержка малого бизнеса, работающего с туризмом, а также развитие оплат иными форм-факторами, такими как смартфоны и умные часы.

"Мы видим насколько активно развивается туристическая отрасль в Узбекистане в последние годы. С января по август текущего года страну посетили 4,3 миллиона туристов из разных стран. Это дополнительные 1,4 миллиарда долларов США в экономику страны. Поток туристов из дальнего зарубежья вырос в 3−4 раза. Исследования, которые проводит Mastercard, говорят о том, что для человека, направляющегося в другую страну, важно ощущение финансовой безопасности: он хочет быть уверен, что его карта будет принята в любом месте, и он сможет при желании снять наличные.

Поэтому Mastercard стремится обеспечить повсеместный прием своих карт. Уже сейчас карты Mastercard принимаются в стране практически повсеместно в магазинах, установлены терминалы для оплаты в транспорте главных городов притяжения туризма: в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и некоторых других городах. Это освобождает туриста от необходимости думать, как оплатить проезд, где поменять валюту на сумы для покупок", - отметил Филиппов.

Региональный гендиректор также упомянул, что развитию международного туризма в Узбекистане послужит платформа Mastercard Tourism Insights, построенная на анализе пользования картами в разных странах, что позволяет прогнозировать поведение туристов и их потребительские предпочтения.

"Более того, Mastercard планирует запустить в Узбекистане "Школу электронной коммерции" совместно с министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан. Обучение смогут пройти, в том числе, руководители и сотрудники предприятий малого бизнеса, работающие в туристической отрасли.

Также в октябре 2023 года Mastercard и министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана подписали меморандум, в котором было анонсировано начало совместной работы Узбекистана с Центром туристических инноваций Mastercard, в ноябре уже прошла первая рабочая встреча с министерством", - сказал он.

Филиппов объяснил, что цель меморандума — совместными действиями ускорить развитие туризма в Узбекистане через развитие платежной инфраструктуры для туристов и малого бизнеса страны.

"Увеличение туристического потока окажет позитивное социальное воздействие на общество. Туризм катастрофически пострадал во время пандемии, а доходы людей, занятых в этой сфере, значительно упали. Цифровая трансформация ускорит экономическое восстановление отрасли, а облегчение доступа к инновациям для малого и среднего бизнеса станет ключом к его стремительному развитию", - подчеркнул он.

Относительно поддержки местного бизнеса и предпринимателей в сфере туризма, представитель Mastercard отметил, что компания видит нереализованный потенциал узбекских ремесленников в сфере онлайн-продаж.

"Чтобы в полной мере позволить узбекским ремесленникам развиться, Mastercard планирует в ближайшее время запустить в Узбекистане "Школу электронной коммерции". Она поможет малому бизнесу в туристической отрасли реализовать себя в онлайн-пространстве: запустить сайт, подключить онлайн-платежи, настроить таргетированнную рекламу. Как следствие, узбекские мастера расширят свою географию и повысят узнаваемость на мировых рынках", - пояснил он.

Более того, Филиппов сказал, что Mastercard планирует углублять партнерство с Узбекистаном в самых разных сферах.

"Мы работаем в тесном взаимодействии с Центральным банком Узбекистана, у нас множество совместных проектов, направленных на развитие платежного рынка страны. Многие из них посвящены кибербезопасности, фрод-рискам, комплаенс-контролю и защите от мошенничества.

Еще одно перспективное направление - предоставление платежных решений для ритейла (в том числе для маркетплейсов). Использование готовых платформ и разработок позволит узбекским компаниям снизить инвестиции в инновации. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, у которых недостаточно свободных средств для инвестиций", - отметил Филиппов.

В заключение гендиректор упомянул, что Mastercard стремится к внедрению аналитических платформ в Узбекистане, которые позволяют компаниям оценивать эффективность операционной деятельности и промо-активностей, а также развитие консалтинговой поддержки.

"Мы уже запустили в Узбекистане ряд консалтинговых Data&Services проектов.

Совместные усилия Mastercard и правительства Узбекистана будут способствовать укреплению экономической стабильности в регионе. Совершенствование платежных технологий повысит удобство повседневных платежных операций для населения, а также выступит стимулятором экономического роста. Мы уверены, что инициативы Mastercard откроют новые возможности для развития бизнеса в стране", - добавил он.

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