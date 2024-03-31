В Душанбе может открыться Торговый дом Узбекистана

БАКУ /Trend/ - 29 марта в Торгово-промышленной палате Узбекистана прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан Абдуджаббором Рахмонзодой, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались меры по улучшению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, развитие отношений между представителями деловых кругов и вопросы, требующие внедрения в этом направлении.

Было отмечено, что в апреле в Душанбе планируется проведение VI заседания Делового совета "Узбекистан-Таджикистан", в котором примут участие 13 отраслевых и отраслевых объединений под руководством Торгово-промышленной палаты.

Посол Абдуджаббор Рахмонзода выразил готовность оказать содействие в организации данного мероприятия на высоком уровне.

Кроме того, Палата предоставила подробную информацию о текущих работах по открытию Торгового дома Узбекистана в Душанбе.

По результатам переговоров стороны согласились продолжить обмен информацией и укреплять межрегиональное сотрудничество между региональными палатами обеих стран.